Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi. 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul DEAŞ El Kaide Terörle Mücadele
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