Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğum sancısı başlayan kadın için ekipler seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.
Koyulhisar'a 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde yaşayan Leyla Aksu'nun doğum sancıları başlayınca, köye Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulans, Tekke Deresi mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince durum İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.
Ekiplerin kar küreme araçlarıyla açtığı yolda ilerleyen ambulans, köye ulaştı.
Hamile kadın hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas
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