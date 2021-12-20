Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürüsünü otlatan Fatih Menekşe, keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.
Menekşe'nin durumu bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 8 keçiyi halat ve merdiven yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.
Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
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