Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğa yürüyüşünde üzerlerine ağaç parçası düştü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'daki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mudurnu ilçesindeki tabiat parkına gelen Hüseyin ve Ferdi Fırat doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Bolu Tabiat Parkı
Sıradaki Haber
Kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz