Mudurnu ilçesindeki tabiat parkına gelen Hüseyin ve Ferdi Fırat doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.