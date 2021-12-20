Ankara'da, İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ve Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle "tehdit, eylem riski, temas istihbarat ve analiz" çalışmalarını artırdı.

Yapılan çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları, terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt üyelerini taşıyan bir korsan taksici yakalandı

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD üyelerini çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı belirlenen 1 zanlı da AŞTİ'de gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilecek.