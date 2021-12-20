Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini yapmak amacıyla yapılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi, yaklaşık 5 ay önce hizmete girdi.

Çipli takip yazılım sistemi ve son teknoloji cihazlarla donatılmış merkezde, kangal köpekleri özenle yetiştiriliyor.

Tesis, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarıyla da misafirlerini ağırlıyor.

Hedef 100 damızlık köpek

Merkezin müdürü Doğan Aydın, çok kısa zamanda damızlık köpek sayısını 70'e çıkardıklarını, asıl hedeflerinin bu sayıyı 100'e tamamlamak olduğunu söyledi.

Merkezde köpeklerin bakımının itinayla yapıldığına dikkat çeken Aydın, "Köpeklerimizin bakım, dinlenme ve gezinti saatlerine büyük özen gösteriyoruz. Özellikle mama saatlerini aksatmamamız gerekiyor. Kliniğimiz, son teknoloji cihazlarla donatılarak kuruldu ve faaliyete geçti. Köpeklerimizin kaldığı padoklar, hasta köpekler için ayrı bakım yerleri, yani normal bir hayvan hastanesinde olması gereken her şeye sahibiz. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa burada da bizim köpeklerimize aynı bakım yapılıyor" dedi.

"Ziyaretçi sayımız 13 bini buldu"

Merkezde ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Burada ziyaretçilerimiz için kafeteryamız, gezinti alanları ve çocuk oyun parkuru var. Özellikle yaz döneminde yurt içi ve dışından çok ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçi sayımız şu ana kadar 13 bini bulmuştur. Önümüzdeki yıl bu sayının artacağını düşünüyoruz çünkü temmuz ayında açıldık ve çok kısa sürede tanınır hale geldik. Gelen ziyaretçilerimiz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor."

Çipli kimlik kartı kullanılıyor

Merkezdeki safkan Kangal köpeklerinin kontrolleriyle ilgilenen veteriner hekim Engin Genç, Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun çipli takip yazılım sistemi kullandıklarını söyleyerek, "Çipli kimlik kartımız, tamamen merkezimize özgü. Bu kartlara köpeklerimizin çip numaralarıyla bilgilerini de işliyoruz" dedi.

Genç, kısa süre önce faaliyete geçen internet sitesinde ise merkezin faaliyetlerinin, Kangal ırkıyla ilgili her türlü bilgi ve mevzuat ile yavru talep formu bölümünün yer aldığını sözlerine ekledi.