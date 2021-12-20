Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da binlerce kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 1256 kurusıkı tabanca, 1509 fişek, 2 bin 500 tabanca şarjörü ile çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde 13-19 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, ruhsatsız 1256 kurusıkı tabanca, 1409 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 100 tabanca fişeği, 2 bin 500 tabanca şarjörü, gümrük kaçağı 40 litre alkol, 694 ilaç, 800 paket sigara, 20 kilogram tütün, 130 puro, 233 akıllı saat, 6 sahte pasaport, 2 sahte ikamet izin belgesi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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