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Türkiye
AA 13.10.2026 13:25

İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakınında Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

Sahil şeridinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebilir

Perşembe günü öğle saatlerine kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

İstanbul için 5 günlük hava tahmini. Kaynak: MGM[İstanbul için 5 günlük hava tahmini. Kaynak: MGM]

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