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Türkiye
AA 13.10.2026 11:57

Suç gelirlerini aklamaya çalışan 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması"na ilişkin soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Suç gelirlerini aklamaya çalışan 14 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen "Change Oto" operasyonunda, suç gelirlerinin aile üyeleri ve üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinilmesi suretiyle "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması"na yönelik eylemde bulundukları değerlendirilen 19 şüpheli tespit edildiği belirtildi.

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da zarar gören araçların şase numaralarını yurt dışından getirilen araçlarla değiştirdikleri belirlenen şüphelilerin bu suçtan elde ettikleri gelirlerin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları aktarıldı.

Bu kapsamda, yaklaşık 306 milyon lira tutarında aklamaya konu malvarlığı olduğu aktarılan açıklamada, 19 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı ve bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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