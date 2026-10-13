Ankara'da "çek dolandırıcılığı" operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında, 2019'da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin dosyada yeni şüpheliler tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden aktardıkları ve bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinerek suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasını sağladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, yaklaşık 31,5 milyon lira suç geliri ile 12,6 milyon lira aklamaya konu malvarlığı değeri belirlenirken soruşturma kapsamında Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerden 9'u hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlemlere başlandı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.