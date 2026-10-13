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Türkiye
AA 13.10.2026 09:37

Elektrikli skuterlere yeni düzenleme: İhlale 170 bin TL ceza

Elektrikli skuter işletmecisi firmalara aykırılık durumunda uygulanacak idari para cezaları artırıldı.

Elektrikli skuterlere yeni düzenleme: İhlale 170 bin TL ceza

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8 bin 687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgesi sınırları dışında elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Cezalar katlanacak artacak

Yetki belgesi sahiplerinin faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam elektrikli skuter izin sayısını ilk aştıklarında 8 bin 687 lira, ikincisinde 86 bin 900 lira, üçüncüsünde 170 bin lira ceza kesilecek ve faaliyetleri 6 ay durdurulacak.

Çağrı merkezi kurma şartını ihlal edenlere de 43 bin 447 lira idari para cezası verilecek.

Denetim yetkililerine inceleme için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmecilere de 50 bin lira ceza kesilecek.

Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı tanzim edilecek.

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