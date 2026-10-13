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Türkiye
AA 13.10.2026 09:19

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 20 şüpheli hakkında gözaltı ve adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin delil elde edilen 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü belirtildi.

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