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Türkiye
AA 13.10.2026 09:07

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 5'i belediye görevlisi 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı

Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "zimmet, rüşvet, irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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