Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2026 09:33

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

 

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İstanbul Metro
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı
10:35
'Uluslararası Uyuşturucu Şebekesi'ne 13 ilde operasyon: 42 gözaltı
10:02
Brent petrolün varili 105,37 dolardan işlem görüyor
10:02
ABD'nin Georgia eyaletinde eğlence merkezindeki kazada 1 kişi öldü
09:45
Elektrikli skuterlere yeni düzenleme: İhlale 170 bin TL ceza
09:33
Altın güne artışla başladı
Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü
Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ