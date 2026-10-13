Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2026 12:41

Yargıtay, karısını kayalıklardan iten kocanın hükmünü onadı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 2023 yılında karısını kayalıklardan iterek öldüren tutuklu sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, karısını kayalıklardan iten kocanın hükmünü onadı

Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında, Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde, 24 Ocak 2023'te "kayalıklardan düştü" dediği eşi Semiha Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığın cezasını onayan daire, yerel mahkemenin kararını "kadına karşı" ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı.

Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi.

İnternette "Bir kişi nasıl itilir?" aramaları yapmış

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ballıkaya mevkiinde, fotoğraf çekme bahanesiyle götürüldüğü yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmiş, dijital incelemelerde ise Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.

Çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra cinayet şüphesiyle tutuklanan Erdal Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Erdal Sözer, geçen yıl "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER
Yalova Cinayet Yargıtay
Sıradaki Haber
Suç gelirlerini aklamaya çalışan 14 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Nürnberg Havalimanı acil durum nedeniyle uçuşlara kapatıldı
14:30
Kremlin: AB yaptırımları ABD ile yakıt anlaşmasını engelleyebilir
14:03
AK Parti'den Zeynel Emre, Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a tazminat davası
13:54
2026 yılı çeltik alım fiyatları belli oldu
13:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Suudi Arabistan'a saldırılara göz yumamayız
13:34
Araçların şasi numaralarını değiştirdikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı
Vali Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
Vali Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ