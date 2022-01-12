Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Yalvaç ilçesinde merkez ve köy okullarında, Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere, Yenişarbademli ilçesinde de merkez ve köy okullarında eğitim verilemedi.

Yağış nedeniyle Şarkikaraağaç'ın Belceğiz, Armutlu, Çeltik, köylerinde eklektik kesintisi yaşandığı öğrenildi.