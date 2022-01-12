Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'nın üç ilçesinde eğitime kar engeli
Isparta'nın Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yapılamadı.
Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Yalvaç ilçesinde merkez ve köy okullarında, Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere, Yenişarbademli ilçesinde de merkez ve köy okullarında eğitim verilemedi.
Yağış nedeniyle Şarkikaraağaç'ın Belceğiz, Armutlu, Çeltik, köylerinde eklektik kesintisi yaşandığı öğrenildi.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı Eğitim
Son Haberler
- 20:03
- 20:07
- 19:53
- 19:56
- 19:50
Sıradaki Haber
Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden iki şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz