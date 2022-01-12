Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da birden fazla adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde Akşehir’deki adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
52 polisin katıldığı operasyonda Y.G., B.V., Y.K., M.D., M.S.T., M.Ç., E.U., M.Ö., R.A., E.D., S.Ö., F.A., H.Y. ve F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Ö. ve H.Y. tutuklandı, F.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
Son Haberler
- 20:03
- 20:07
- 19:53
- 19:56
- 19:50
Sıradaki Haber
Tartıştığı İETT şoförüne silah çekip tokat attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz