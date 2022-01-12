Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden iki şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Karatay ilçesinde bir doktor ve ebeyi darbeden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aile Sağlığı Merkezinde doktor H.K. ile ebe S.K'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddia edilen şüpheliler N.B. ile T.D, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler N.B. ve T.D. cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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