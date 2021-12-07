Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şarkikaraağaç-Isparta kara yolu Göksöğüt-Koruyaka mevkisinde, Ayşe Önal'ın kullandığı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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