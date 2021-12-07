Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, öğrenci servisi, karşı yönden gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Servisiteki 15 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.