Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da, kum fırtınası nedeniyle düşen görüş mesafesi kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Konya- Aksaray yolunda, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.
Bu sırada, 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı.
Zincirleme kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, yine kum fırtınası nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı tırın kabin bölümü devrildi.
Kazada sürücü Çömlekçi, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ile Konya- Aksaray yollarını, kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmen kapattı.
Etiketler: Fırtına Konya Trafik Kazası
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