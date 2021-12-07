Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te kırsal kesimde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bürnük köyünün kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan gradyometre, endoskopik kamera ve kazmaya da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Karabük
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