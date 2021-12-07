Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinde uyardığı gibi İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağış, hava trafiğini kent genelinde durma noktasına getirdi.

Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğunun saat 17.55 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında yüzde 85 olduğu görüldü.

E-5 ve TEM'de yoğunluk yaşanıyor

Özellikle Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğunluk arttı.