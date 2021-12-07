Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit bölgesinde yaralı halde görülen yavru ayı için ekipler seferber oldu. İlk olarak Bölge Trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesine bildirilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı.

Yaralı haldeki yavru ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Yoğun yağış altında önce yavru ayıya ulaşan ekipler, ardından kontrollü şekilde hayvanın yanına yaklaşıp yarasını kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucu ayıyı yola çıkardı. Ayağından yaralı yavru ayı, tedavisinin yapılması için Karacabey'deki hayvan barınağına götürüldü.

Ayının iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.