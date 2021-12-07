Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Kripto para madenciliği' operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, kripto para madenciliğinde kullanılan 47 cihaz ele geçirildi. Cihazlardan aylık 136 bin 200 TL kazanç elde edildiği belirtilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesindeki depoya baskın düzenledi.
Operasyonda, depoda yapılan aramada; kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 miner, minerlere bağlı 188 işlemci, minerleri çalıştırmaya yarayan 206 power supply, veri alışverişini sağlayan 1 modem, 1 smart swich, 1 ethernet swich ele geçirildi.
Yapılan araştırma sonucu 47 cihazdan aylık 136 bin 20 TL kazanç elde edildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Kripto Para Van
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