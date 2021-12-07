PKK adına faaliyette bulunan 2 hacker yakalandı
Mersin Tarsus'ta, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker gözaltına alındı.
Mersin'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten hacker gruplarına operasyon düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve istihbarat ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Hacker yapılanmasındaki CMG-TEAM Cold Hackers isimli gruba yönelik soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına, 27 Nisan'da Hava Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği internet sayfasına siber saldırı düzenlediği iddia edilen M.K.(15) ve N.F.Ş. (25) gözaltına alındı.
Yapılan aramada şüphelilerin evlerinde 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 laptop, 2 tablet, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 3 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardında Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gönderilecek.
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