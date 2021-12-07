Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü üyeline operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edildi.

14 ilde operasyon yürütüldü

Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.