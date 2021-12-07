Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışan sevgililer birbirlerini bıçakladı
[Fotoğraf:AA]
Adana'da aralarında tartışma çıkan kadın ile erkek arkadaşı birbirlerini bıçakla yaraladı.
Adana'da merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kadın ve erkek arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada S.O ve erkek arkadaşı K.K'nin tartıştıkları sırada çıkan arbedede birbirlerini bıçakla yaraladıklarını belirledi.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan S.O, Yüreğir Devlet Hastanesine, K.K ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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