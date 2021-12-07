Karabağlar ilçesinin Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi'ndeki özel bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, bankanın giriş kapısının camının kırık olduğunu gördü.

Banka yetkilileriyle bağlantı kuran ekiplerin içerdeki incelemesinde 4 tablet bilgisayarın çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamarası kayıtlarını izleyen ekipler, eşkalinden kimliğini saptadıkları şüpheli O.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki araştırmalarda da şüphelinin kaçarken düşürdüğü sanılan 1 tablet bilgisayar bulundu.