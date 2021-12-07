Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin hakkında arama kararı olduğu, diğerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.
Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Adana Polis Uyuşturucu
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