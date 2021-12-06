Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da bahçe kapılarını çalan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı evlerin bahçelerinin demir kapılarını çaldıkları iddiasıyla İzmir'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçede sağanağın etkili olduğu, elektrik kesintisinin de yaşandığı 4 Aralık'ta, Yokuşbaşı ve Umurça Mahallesi'nde bazı ikametlerin bahçe kapıları çalındı.
Kapıları çalınan vatandaşların ihbarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, demir kapıların bir kamyonetle İzmir'e götürüldüğünü belirledi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu kapıları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli İzmir'de yakalandı. Daha önce de haklarında hırsızlıktan işlem yapıldığı belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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