Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç bir evin bahçe duvarını yıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekten zemine düştü.
Mevlana Mahallesi 870 Sokak'ta Ö.D. idaresindeki hafif ticari araç bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan araç, yaklaşık 2 metrelik yükseklikten evin bahçesine düştü.
Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Ev sahibi G.S., kaza sırasında evin balkonunda çay içtiğini ifade ederek, ses gelmesi üzerine dışarı çıktığını, araçtan inen bir kadın ve sürücünün tartıştığını, kadının gelen başka bir otomobille kaza yerinden ayrıldığını iddia etti.
Etiketler: Kocaeli
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