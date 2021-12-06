Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da DHKP-C operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli Samsun'da terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP-C terör örgütü için yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Samsun'da DHKP-C terör örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki önceden tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, DHKP-C örgütü mensubu E.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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