Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki kazada karı koca yaşamını yitirdi çocukları yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, çocukları ise yaralandı.
Kayseri-Sivas kara yolunda İzzet K. yönetimindeki otomobil, İdris P. idaresindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin yaralanan çocukları Talip K. da hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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