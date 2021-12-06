Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polisi serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra gözaltına alınan Yunanistan polisi ve sınır muhafızı 2 kişi, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik sorgulamalarında, araçtaki 2 kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
"Askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetci hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
Etiketler: Edirne Polis Yunanistan
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