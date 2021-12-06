Güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamalarında, araçtaki 2 kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

"Askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetci hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.