Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 80 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni de kurtardı.
80 göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
Sıradaki Haber
Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz