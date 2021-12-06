Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni de kurtardı.