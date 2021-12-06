Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz tarihi eser arama ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenledi.
Şüpheliler O.E, G.U. ve B.Ü'nün ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve tarihi eser arama malzemesi ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Kaçakçılık Polis Tarihi Eser
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