İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz tarihi eser arama ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenledi.

Şüpheliler O.E, G.U. ve B.Ü'nün ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve tarihi eser arama malzemesi ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.