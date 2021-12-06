Narlıdere Kaymakamlığı bünyesinde hizmete alınan Açık Kapı açılışına katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 bin yıllık köklü devlet geleneği mirasıyla, vatandaşlarına en güzel şekilde hizmet üretmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin dünyadaki en sosyal devletlerden biri haline geldiğini anlatan Köşger, "Kamu hizmetleriyle ülkemiz son dönemde önemli mesafe katetti. Onlardan birisi bu açık kapı uygulamasıdır. Bu hizmet, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, bakanlığımıza getirdiği yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısıdır" dedi.

302 bin 38 başvuru alındı

İzmir Açık Kapı Şube Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşan Köşger, şu bilgileri verdi:

"05 Aralık itibarıyla il genelinden toplam 302 bin 38 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan yüzde 99,87'lik orana tekabül eden 301 bin 637 başvuru sonuçlandırılmıştır. Vatandaşlarımız, Açık Kapı başvurularını, elektronik ortamda www.acikkapi.gov.tr üzerinden ya da valiliğimizde ve kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı birimlerimize yazılı olarak yapabilecektir."