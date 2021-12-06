Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.
Akçakale-Akabe TOKİ Çevre Yolu'nun 20. kilometresinde Semih Türkel idaresindeki otomobil, Halil Bayaltun yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü ve beraberindeki 4 yolcu ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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