Komando ve jandarmalar, İçmeler Mahallesi'nde 5 Aralık'ta yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan ev ve bahçelerindeki çamur tabakasını temizledi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü ilçede 97 vatandaş Marmaris Belediyesi'ne zarar beyanında bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve ilgili personel de sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.