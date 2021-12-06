Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da yoğun sis ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, akşam üzeri etkisini artırdı. Özellikle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde yoğunluk gösteren sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolu ile caddelerdeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sürücüler, söz konusu kara yollarında ve caddelerde araç farlarını yakarak düşük hızda ilerlemeye çalışıyor.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu
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