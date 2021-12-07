Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik yapılan çalışma sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3’ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

7 şüpheli için ise ek gözaltı süresi istendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.