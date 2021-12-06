Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta dedektör köpeği "Magnum" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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