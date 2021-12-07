Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da sanayi sitesinde yangın
Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yeşilyurt ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki Haber
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz