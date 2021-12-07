Yeşilyurt ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.