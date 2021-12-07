Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalananlarla irtibat kurdukları belirlenenlere operasyon başlattı.

Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgüt yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edilen, 2’si görevde, 1’i emekli, 4’ü ihraç subay, 28’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2’si sözde yönetici olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ilde başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için emniyetin çalışması sürüyor.