Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 13 düzensiz göçmenin ölümüne neden olan organizatör tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde 13 düzensiz göçmenin öldüğü, 20 düzensiz göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muradiye'de, 10 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında sürücü C.A. ve Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 20 düzensiz gömen de yaralanmıştı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan ve hakkında arama kararı bulunan H.Ö.'nün adresini tespit etti.
Saklandığı eve operasyon düzenlendi
Ekipler, organizatör H.Ö.'nün saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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