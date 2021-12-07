Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü.

Sağanak, etkisini artırarak dere taşkınlarına neden oldu. Boğazköy'de bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmur bir anda bastırınca evinin ve bahçesinin su altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Mustafa Özdil, "Hayvanların yemleri ıslandığından kullanılamaz hale geldi. Hala yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle ahırlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.