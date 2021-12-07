Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'u sağanak vurdu: Dereler taştı, ev ve ahırlar su altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Burdur'un Bucak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı ev ve ahırlarda su baskını yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü.
Sağanak, etkisini artırarak dere taşkınlarına neden oldu. Boğazköy'de bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yağmur bir anda bastırınca evinin ve bahçesinin su altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Mustafa Özdil, "Hayvanların yemleri ıslandığından kullanılamaz hale geldi. Hala yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle ahırlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Etiketler: Burdur Meteoroloji Sağanak Yağış
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