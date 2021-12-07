Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta kuvvetli sağanak etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sel nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarında yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 63 ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

Ayrıca Hisarönü ve kırsal Orhaniye Mahallesi'nde çok sayıda tarla ve bahçe sular altında kaldı. İçmeler Mahallesi Asparan mevkii arasındaki 17 kilometrelik kara yolunda çökmeler meydana geldi. Asparan mevkiinde bulunan Gökbel Köprüsü'nde ise hasar oluştu. 5 Aralık Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ), jandarma, polis, Kızılay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, siyasi partilerin gençlik ve kadın kolları su basan ev, cadde ile sokakları temizlemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler sahada

Bugün de Muğla Büyükşehir ve Marmaris belediyelerinden 174 personel, 20 kamyon, 14 traktör, 7 kepçe, 24 araç, 5 adet 5'er tonluk ve 1 adet 18 tonluk su tankeri, 1 vinç, 1 greyder, 2 kanal kazıcı küreyici, 4 vidanjör, 1 mini ekskavatör kepçe ile sel alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazözle yolların temizlenmesi için su takviyesi yapıldı. DSİ ve Karayolları ekipleri çöken yollar ile köprülerde tadilatını sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Bugüne kadar yaklaşık 200 kamyon balçığın sokak ve caddelerden temizlendiği bildirildi. Marmaris Belediyesi Halk Masası'na tarla, bahçe ve evine su giren vatandaşlar tarafından 97 talep iletildiği bilgisi verilirken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.