Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kamyon ile cip çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kamyon ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Latife Gürbüz yönetimindeki cip ile Hüseyin K. idaresindeki kamyon, Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı ile Adana-Kozan kara yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, araçtan çıkarılan Latife Gürbüz ve yanındaki Şener İbrahim Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.
Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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