Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 104 fişek 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 tablet, 2 flash bellek, 1 hafıza kartı, 3 pos cihazı, 1 yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 euro, çok sayıda pos kağıdı, kredi kartı ve yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.