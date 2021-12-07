Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynatan ve pos tefeciliği yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.
Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 104 fişek 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 tablet, 2 flash bellek, 1 hafıza kartı, 3 pos cihazı, 1 yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 euro, çok sayıda pos kağıdı, kredi kartı ve yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
Son Haberler
- 16:57
- 16:47
- 16:47
- 16:59
- 16:36
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz